Едва около 6 на сто е запълнен най-големият язовир в област Добрич

В момента едва около 6 на сто от капацитета на язовир Одринци е запълнен, като нивото на водата в него е ниско, установи комисия от експерти, която извършва огледи на язовирите и речните корита на територията на област Добрич.

Язовирът е най-големият в областта. Кулата и стената на съоръжението са изправни. От „Напоителни системи" и от държавната агенция „Метрологичен и технически надзор" са на мнение, че промяната в климата се отразява на водните обеми в язовирите в областта, както и в цялата страна.

Представителят на „Напоителни системи" категорично заяви, че няма източване на язовир Одринци и допълни, че в момента на водоема може да се извършва риболов свободно, стига гражданите да имат издаден и платен риболовен билет от ловно-рибарско дружество.

Проверките на комисията от експерти, съставена със заповед на областния управител Живко Желязков, продължават до края на седмицата, след което ще бъде изготвен доклад за състоянието на всички язовири и речни корита в областта. Проверки и огледи на язовирите и речните корита се извършват два пъти годишно – през пролетта и през есента, като се обследва състоянието на съоръженията, водоемите, обемите им, състоянието на речните корита и дерета.

На територията на област Добрич има 41 язовира, като нито едно от съществуващите съоръжения не се ползва за питейно-битови нужди. Язовирите в областта са с основно предназначение – за събиране на повърхностни води, риболов и напояване. С изградена система за напояване е само язовир „Ляхово" на територията на община Балчик, който се захранва от водосбор и е с ниво в обем да извършва функциите по напояване в долината.

Проверка през есента на миналата година е показала пак ниски нива в най-големия язовир на територията на областта – край село Одринци, чийто общ обем е 24 млн. куб. м. Голяма част от микроязовирите в общините са на кота „мъртъв обем", т.е. сухи.