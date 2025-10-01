АПС със законопроект за по-лесно възстановяване на здравни права

Хората на Ахмед Доган искат "насилствено променените имена на 1 млн. българи" по време на Възродителния процес да бъдат заличени от държавните регистри

Промените в Закона за здравното осигуряване предлагат АПС, а в парламентарните кулоари Хасан Адемов отбеляза, че около 1,2 милион души у нас са със загубени права. Възстановяване на здравни права става за период от 60 месеца назад, припомни той. При неплатени 3 вноски за 3 години се плаща за 5 г назад.

Референтният период за губене на здравни права е 3 г., за възстановяването им обаче са нужни 60 месеца. Затова АПС искат това да се изравни и да се връщат 36 месеца.

Този законопроект е само за онези, които се осигуряват за собствена сметка - свободни професии, трайно безработни, малоимотни, маргинализирани групи без доходи,

АПС предлагат изменения в Закона за гражданската регистрация. Според тях промяната "касае близо 1 млн. българи с турско-арабски имена". Законопроектът е насочен към тези, чиито имена са били сменени по време на т.нар. Възродителен процес. "Предлагаме насилствено сменените имена да бъдат заличени от държавните регистри. Получаваме сигнали от цялата страна, че български граждани, които попадат в тази хипотеза, при определени услуги да съобщават за насилствено наложените имена и да попълват декларации за идентичност. По този начин са допълнително унижавани", заяви Севим Али. Това не било само административен акт, а посягане към човешкото достойнство. Ще дадем сигнал, че в демократична България няма как да се продължат такива практики от тоталитарния режим, настоя депутатът. Идеята им е връщането към турското име да става по административен път, автоматично, без да се подава декларация като сега. Който иска пък ще може да си остави българското име. "Този законопроект е предлаган многократно, но не среща подкрепа. Надяваме се този път да получим подкрепа от всички парламентарно представени партии", каза Али.

"Изключително тревожни са данните за дефицита. Още при приемането на бюджета за 2025 г. беше ясно, че приходите са изключително напрегнати и сега се изненадваме, че няма как да бъдат изпълнени в частта за ДДС" , каза Адемов. Според него всеки дефицит означава външен заем. АПС по-скоро са за рационализиране на разходната част, отколкото за промени в данъците.

За евентуалното закриване на ДАИ той отбеляза: "Ако закриването на тази институция ще реши проблемите с корупцията в този сектор и държавата, сме съгласни, но това по-скоро ми прилича на рефрена "няма човек, няма институция, няма проблем".