Пушки, пистолети и боеприпаси са открити и иззети при претърсване на адрес в Чирпан

Пушки, пистолети и боеприпаси са открити и иззети от полицейски служители при претърсване на адрес в Чирпан. Това съобщават от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР – Стара Загора.

Във връзка със започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора, полицейски служители са извършили претърсване и изземване на адрес в Чирпан, собственост на 54-годишен мъж. Намерени и иззети са нерегистриран в служба „Контрол на общоопасните средства" (КОС) газов пистолет с пълнител и два боеприпаса, регистриран газов пистолет с пълнител с два боеприпаса и нерегистрирани две въздушни пушки.