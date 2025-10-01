Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата

В ПП няма хора на Кирил Петков, Асен Василев или на друг, има хора, които са готови да се борят за нормална държава, в която не се закриват институции, когато някой се хване в корупция, заяви лидерът на "Промяната"

Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата.

С този коментар лидерът на ПП Асен Василев се включи в темата за закриването на автомобилната агенция, анонсирана от Бойко Борисов

"Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да са обмислени, на база на функциите, а не на база на това, че някой се е изложил пред чужденците", заяви народният представител.

Той обяви, че започват подписка за свикване на извънредна здравна комисия, за да се разгледа на второ четене законопроекта за възнагражденията на младите медици. "Няма извинение с "Няма средства". 20 млн. на месец са необходими, за да се постигнат нивата, които изискват. Ще ви представим болница по болница изчисленията. Бюджетът на касата е 9,9 млрд. Не е въпрос има или няма средства, а на политическа воля", заяви Василев.

На въпрос "изчистила" ли се е партията от хората на Кирил Петков след последното общо събрание той каза:

"В ПП няма хора на Кирил Петков, Асен Василев или на друг, има хора, които са готови да се борят за нормална държава, в която не се закриват институции, когато някой се хване в корупция".

Василев коментира и думите на Борисов, който отрече правителството да е рекордьор по теглене на дълг.

"Може би трябва да го върнат в първи клас. Всяко дете може да каже, че 16 за 1 г. е повече от 18 за 3 г", настоя бившият финансов министър. И напомни, че ако дефицитът прекалено висок тази година, това няма да се отрази на еврозоната, докладът за приемането ни е приет. "Но не е добре за държавата - ще ни постави в процедура на свръх дефицит, това означава служебно ограничаване на разходите в бъдещи години", заяви той. Според него "ако не се отделят 9 млрд. за касата на Пеевски има пари за всичко".