Откриха убит благороден елен над Широка лъка

Благороден елен със следи от огнестрелна рана е открит в землището на смолянското село Широка лъка. Според подадения сигнал в полицията убитото животно е в местността „Шахоневи ливади". При първоначалния оглед са установени следи от огнестрелна рана. Към момента не е изяснено дали тя е причина за смъртта на животното. По случая е образувано досъдебно производство.
