НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Откриха убит благороден елен над Широка лъка

Валентин Хаджиев

1680
Благороден елен Снимка: Уикипедия

Благороден елен със следи от огнестрелна рана е открит в землището на смолянското село Широка лъка. Според подадения сигнал в полицията убитото животно е в местността „Шахоневи ливади". При първоначалния оглед са установени следи от огнестрелна рана. Към момента не е изяснено дали тя е причина за смъртта на животното. По случая е образувано досъдебно производство.

Благороден елен

