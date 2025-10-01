Президентът Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол (Видео, снимки)

Преди две години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт, обърна се Радев към тях

Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети националите ни по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.

От няколко дни България е в плен на еуфорията. И причината е националният ни волейболен отбор, който е гост в президентската институция. Всички изживяхме Вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече – донесохте ни велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от „Мондиал'94". Това заяви президентът Румен Радев след награждаването на волейболистите ни.

„Няма да се обръщам към вас с момчета. Бяхте момчета, когато преди две години дойдохте в Гербова зала с бронзовия медал от Катар. Днес тук сте като достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България", каза Радев.

"Това, което постигнахте, е нещо повече от спортен триумф. Вие не само се борехте за всяка топка. С всяка завоювана точка вие извайвайте пред очите ни образа на една нова България, в която успяваш не с тарикатлът, със схеми и послушание. А с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. С талант и характер, вложени в общото дело. Дадохте на обезверените вяра в нашите сили и надежда за бъдещето, допълни президентът.

"Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израсло едно невероятно силно и способно поколение, олицетворяващо възможният български триумф, който вярвам, че е въпрос на време", завърши той.

„Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме. И за възможността точно ние да защитаваме честта на нашата прекрасна държава. Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин и занапред", заяви капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

„За мен и отбора е изключителна чест да бъдем приети от президента. Това е много емоционален момент за всички нас. Благодаря за подкрепата, която получихме по време на първенството. Искам да изразя и специална благодарност си към отбора, който даде всичко от себе си, за да донесе тези емоции на българските фенове. Но това невероятно посрещане, когато се завърнахме, ме кара да си мисля, че всички тези хора – ни дадоха много повече,отколкото ние на тях", заяви треньорът Джанлоренцо Бленджини.

„Горди сме, че сме тук. Радваме се, че успяхме да сплотим цяла България и да изкарахме хората по улиците и площадите. Да дадем възможност на всички възможност да видят тези успехи, защото ги постигнахме за тях. Надявам се по-често да ви носим поводи за радост", заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Ганев, Бленджини и Грозданов връчиха специален подарък на държавния глава - топка и фланелка на националния отбор на България с подписите на всички волейболисти. Президентът на волейболната ни федерация заяви, че за Радев е поръчан и специален медал, "защото този медал е за България".

Волейболните ни герои бяха посрещнати още на летището в Истанбул от специална делегация, която ги докара у дома с правителствения самолет.

Триумфалното посрещане продължи и на родна земя, като националите ни стигнаха до импровизирана сцена пред храм-паметника "Св. Александър Невски" в открит автобус под съпровода на аплодисменти и възгласи "Българи, юнаци".

По-късно днес световните вицешампиони ще посетят и Народното събрание.