ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синер вдигна трофея в Пекин след експресна победа ...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21404137 www.24chasa.bg

Иззеха незаконни оръжия от две къщи в чернооченско село

Ненко Станев

[email protected]

1268
Незаконните оръжия са открити от полицаите при специализирана акция в село Железник. Снимка: Архив

Полицаи иззеха незаконно притежавани оръжия от две къщи в чернооченското село Железник при специализирана операция на РУ - Кърджали. При извършено претърсване в първото жилище униформените открили ловна пушка, боен пистолет и над 300 патрона, за които няма разрешение за придобиване и съхранение. Полицаите иззели също въздушна пушка и газов пистолет, за които не се изисква разрешение, но е за притежанието им е в сила уведомителен режим. При обиска са намерени и законно притежавани ловна пушка и карабина. Те също са иззети.

Във второ жилище в селото полицаите открили незаконно притежавана ловна пушка, която също е иззета. Започнато е разследване. По случаите са задържани двама мъже на 50 г. и 60 г. за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата продължават разследващи полицаи.

Незаконните оръжия са открити от полицаите при специализирана акция в село Железник. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание