Иззеха незаконни оръжия от две къщи в чернооченско село

Полицаи иззеха незаконно притежавани оръжия от две къщи в чернооченското село Железник при специализирана операция на РУ - Кърджали. При извършено претърсване в първото жилище униформените открили ловна пушка, боен пистолет и над 300 патрона, за които няма разрешение за придобиване и съхранение. Полицаите иззели също въздушна пушка и газов пистолет, за които не се изисква разрешение, но е за притежанието им е в сила уведомителен режим. При обиска са намерени и законно притежавани ловна пушка и карабина. Те също са иззети.

Във второ жилище в селото полицаите открили незаконно притежавана ловна пушка, която също е иззета. Започнато е разследване. По случаите са задържани двама мъже на 50 г. и 60 г. за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата продължават разследващи полицаи.