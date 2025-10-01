Иззеха културно исторически ценности от колекционер във Вълчедръм

На 30 -ти септември 2025г. след получен сигнал в участък Вълчедръм при РУ Лом за притежание на вещи, наподобяващи културно исторически ценности, Служителите на участъка извършват претърсване и изземване в частен дом - къща в село Бъзовец, община Вълчедръм, обитаван от лице на 53 години.

В хода на процесуално - следственото действие, в различни помещения от къщата са намерени общо 312 броя предмети, наподобяващи арт ценности. Същият предава доброволно и картонена кутия, съдържаща още 139 бр. предмети, наподобяващи културно-исторически ценности.

Сред намерените предмети са такива, представляващи монети, с различен размер и изображения, два броя метални вази, както и метална чаша, ножове, кръстове, обеци, гривни и други релефни фигури с изображения на хора и животни. намерено е и иззето и едно метално кандило с висящ кръст.

От имота на лицето са иззети и части от металдетектор. при претърсването, в една от стаите на къщата, е немерено и самоделно огнестрелно оръжие тип "писалка", без муфа, както и 5 бр. боеприпаси за нея калибър 22. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ Лом за извършено престъпление.