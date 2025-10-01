Общинско дружество ще чисти временно "Люлин" и "Красно село"

Общинското дружество "Софекострой" ще отговаря за сметопочистването на столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Двата района са част от една от зоните в голямата обществена поръчка, обявена през юни, чиято обща прогнозна стойност за всички седем зони достига над 515,4 млн. лева с ДДС. Очаква се възлагането да остане в рамките на предвидения от общината бюджет, посочен като прогнозен в поръчката, уточниха от общината.

Решението за възлагане на общинското дружество влиза в сила незабавно. То се налага, защото договорът за зоната с двата района, който се изпълняваше от частната фирма "Зауба" ЕАД, изтече през април и беше удължен с максималния срок до 4 октомври. Това означава, че от 5 октомври (неделя) почистването и сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" ще бъде поето от "Софекострой" временно - докато трае процедурата по обявената поръчка.

"Софекострой" вече обслужва район Красна поляна, който се намира между "Люлин" и "Красно село".

Администрацията на Васил Терзиев поема ангажимент и за увеличаване на общинския капацитет за сметосъбиране. Остава и действащия вече режим на засилен контрол върху чистотата, след рекордните резултати, които Столичният инспекторат отчете през 2024 г. и продължава да подобрява през 2025 г., подчертават от общината.

Оттам напомнят, че са били готови с всички документи за стартиране на мегапоръчката още през март тази година. Но след 3 месеца забавяне от страна на Агенцията за обществени поръчки, поръчката е обявена през юни. В момента продължава работи по оценките на постъпилите оферти за всички зони - в крайна сметка за всяка от шестте зони остана само по един кандидат, допуснат до отваряне на ценова оферта, а за една от зоните, в която влизат "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" - не остана нито един кандидат.

Договорите на сегашните почистващи фирми изтичат в края на тази и началото на 2026 г. Предстои вземане на решение за всяка от зоните, уточняват от общината.

Ценовите оферти обаче показаха сериозно разминаване между предложението на кандадитите и прогнозните стойности на дейностите по почистването, посочени от общината. Фирмите искат рекордните 839 млн. лв., за да чистят столицата в следващите 5 г. за шест от зоните, а според общината това струва около 362 млн. лв.

Първо бе отворена точно ценовата оферта за "Люлин" и "Красно село", които сега се възлагат временно на "Софекострой". Вместо чистенето там да струва около 70 млн. лв., единственият останал кандидат иска 189 млн. лв. Става дума за консорциум, в която влиза фирма "Транс 2025", която се свързва с Христофорос Аманатидис - Таки. Консорциумът остана единствен кандидат и за зоната с районите "Възраждане", "Оборище" и "Триадица", като и тук офертата е 4 пъти по-висока от прогнозата на общината.

В другите зони с голямо разминаване кандидати останаха "Зауба" ЕАД, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка (част от район "Средец", "Лозенец" и "Студентски") и "БКС Чистота" - за районите "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". "БКС Чистота" остана и единствен кандидат за зоната с районите "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", като за нея разликата между прогнозата на общината и офертата на компанията е по-малка - 4 млн. лв. Единственият кандидат предложил по-ниска цена от прогнозата на общината е и единственият останал в този етап на процедурата чуждестранен участник - турската "Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ" за районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика".