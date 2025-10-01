ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

На крака и с аплодисменти посрещнаха националния отбор по волейбол в парламента (Видео, снимки)

Елица Чупарова

6580
Депутатите посрещнаха волейболните национали на крака и с дълги аплодисменти СНИМКА: Николай Литов

С дълги аплодисменти и на крака депутатите посрещнаха в пленарната зала волейболния национален отбор. В сградата волейболистите влязоха от парадния вход и бяха посрещнати с опънат червен килим. 

Волейболните национали влизат в парламента през парадния вход. СНИМКА: Пламен Кодров
"От името на всички народни представители поздравявам волейболния ни отбор, който завоюва едно от най-важните места в света. Догодина им пожелавам златото да бъде в София", заяви председателката на парламента Наталия Киселова.

Момчетата и техните треньори бяха посрещнати вътре в залата и се подредиха пред трибуната. Киселова им подари плакети и лично поздрави всеки от тях. След това те бяха поканени в мраморното фоайе на НС, където да се снимат и поговорят с депутатите. 

За целта Киселова обяви 30-минутна почивка. 

В мраморното фоайе на парламента всички депутати имаха време, за да се снимат със световните вицешампиони СНИМКА: Николай Литов
"Видяхме вашите работни места и момчетата казаха, че нашето е по-хубаво. Работата ни като федерация е да им подсигурим най-добрите условия, а най-голямата ни цел остава олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.", заяви шефът на волейболната федерация у нас Любо Ганев. 

Националите подариха топка с автографи на председателката на НС Наталия Киселова. СНИМКА: Николай Литов
Той подари на председателката на НС волейболна топка с автографи от всички състезатели в националния ни отбор.

"За мен, а и за нас това е незабравимо. Горди сме, и безкрайно ви благодаря", заяви треньорът на световните ни вицешампиони Джанлоренцо Бленджини. 

Волейболните национали в НС СНИМКА: Николай Литов
