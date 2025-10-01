На крака и с аплодисменти посрещнаха националния отбор по волейбол в парламента (Видео, снимки)

С дълги аплодисменти и на крака депутатите посрещнаха в пленарната зала волейболния национален отбор. В сградата волейболистите влязоха от парадния вход и бяха посрещнати с опънат червен килим. Волейболните национали влизат в парламента през парадния вход. СНИМКА: Пламен Кодров

"От името на всички народни представители поздравявам волейболния ни отбор, който завоюва едно от най-важните места в света. Догодина им пожелавам златото да бъде в София", заяви председателката на парламента Наталия Киселова.

Момчетата и техните треньори бяха посрещнати вътре в залата и се подредиха пред трибуната. Киселова им подари плакети и лично поздрави всеки от тях. След това те бяха поканени в мраморното фоайе на НС, където да се снимат и поговорят с депутатите.

За целта Киселова обяви 30-минутна почивка. В мраморното фоайе на парламента всички депутати имаха време, за да се снимат със световните вицешампиони СНИМКА: Николай Литов

"Видяхме вашите работни места и момчетата казаха, че нашето е по-хубаво. Работата ни като федерация е да им подсигурим най-добрите условия, а най-голямата ни цел остава олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.", заяви шефът на волейболната федерация у нас Любо Ганев. Националите подариха топка с автографи на председателката на НС Наталия Киселова. СНИМКА: Николай Литов

