На крака и с аплодисменти посрещнаха националния отбор по волейбол в парламента (Видео, снимки)

С дълги аплодисменти и на крака депутатите посрещнаха в пленарната зала волейболния национален отбор. В сградата волейболистите влязоха от парадния вход и бяха посрещнати с опънат червен килим.
"От името на всички народни представители поздравявам волейболния ни отбор, който завоюва едно от най-важните места в света. Догодина им пожелавам златото да бъде в София", заяви председателката на парламента Наталия Киселова.
Момчетата и техните треньори бяха посрещнати вътре в залата и се подредиха пред трибуната. Киселова им подари плакети и лично поздрави всеки от тях. След това те бяха поканени в мраморното фоайе на НС, където да се снимат и поговорят с депутатите.
За целта Киселова обяви 30-минутна почивка.
"Видяхме вашите работни места и момчетата казаха, че нашето е по-хубаво. Работата ни като федерация е да им подсигурим най-добрите условия, а най-голямата ни цел остава олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.", заяви шефът на волейболната федерация у нас Любо Ганев.
Той подари на председателката на НС волейболна топка с автографи от всички състезатели в националния ни отбор.
"За мен, а и за нас това е незабравимо. Горди сме, и безкрайно ви благодаря", заяви треньорът на световните ни вицешампиони Джанлоренцо Бленджини.