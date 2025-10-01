Шефката на "Чистота" в Пловдив: Оставка? Имам много работа, нямам време за спекулации

Инициативата на зам.–кмета Владимир Темелков да кани хора в екипа си е странна, той не може да назначава, коментират съветници

"Не съм подавала оставка, нито ми е искана, нито съм имала някакви проблеми с общинското ръководство. Имам си много работа и нямам време да се занимавам със спекулации".

Това заяви пред "24 часа" директорката на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив Десислава Георгиева. Тя категорично отказа да коментира появилите се вчера слухове, че се отказва от поста, който заема, както и появилата се впоследствие към нея оферта от зам.–кмета Владимир Темелков да премине в неговия екип.

"Моля ви, не ме занимавайте с такива спекулации. В момента съм на друга вълна. Сглобяваме новите контейнери за район "Тракия", които трябва да се разположат другата седмица. Чакат се дъждове, предстои и листопадът и трябва да почистим своевременно шахтите, за да не се запушат. Подготвяме се постепенно и за зимното дежурство", изброи тя.

Била изумена от мълвата, че си тръгва от общинското предприятие. Такива слухове се появиха вчера и за шефката на "Градини и паркове" Радина Андреева. Тя също е на поста си и няма намерение да се отказва.

Единствено досегашната главна инженерка на общината Христина Плачкова е подала молба да се върне на предишната си позиция началник–отдел "Пътна инфраструктура". Не е изключено да се е почувствала засегната от понижението, но тя беше назначена временно на поста главен инженер.

Политически наблюдатели и съветници обаче смятат, че инициативата на зам.–кмета Владимир Темелков да кани хора в екипа си е повече от странна. "Той не може да назначава, това е изцяло в правомощията на градоначалника", коментират те.