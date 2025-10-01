Погребаха д-р Иса Али 45 дни след зверската катастрофа с автобуса, ударен от летящия убиец Виктор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Д-р Иса Али, който загина в автобуса, ударен от Виктор Илиев на 15 август, беше погребан днес. Това съобщиха от Районното мюфтийство на София.

Сирийският лекар бе погребан 45 дни след смъртта си заради административно и логистично забавяне - липса на документи, близки роднини и административна яснота.

Тежката катастрофа стана на 15 август, малко преди 2 часа след полунощ, на кръстовището на столичните булеварди „Възкресение" и „Константин Величков". При инцидента пострадаха шестима души – двамата шофьори и четирима пътници от двете превозни средства.

Д-р Иса Али пътувал в автобуса, защото се отзовал на спешно обаждане. От силния удар умира на място.

Той беше погребан в мюсюлманската част на гробищния парк в кв. „Орландовци".

Д-р Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като млад студент, за да изучава медицина, и е специализирал гинекология. През годините той е работил активно в сферата на здравеопазването и е подпомагал хора в нужда – включително бежанци и социално уязвими лица, предлагайки им жилища на достъпни цени и медицинска помощ.

Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в изключително трудни условия – без постоянни документи и право на работа, след като разрешението му за пребиваване в страната било отнето. Той е подавал молба за международна закрила, но тя е била отхвърлена.

Загубил е и собственото си жилище. Живял е скромно, но е останал верен на принципите си и отдаден на помощта към обществото.