55-годишна жена е пребита от съпруга си в старозагорско село

Жена на 55 години пострада при домашно насилие в старозагорското село Малка Верея. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. През вчерашния ден жената е подала сигнал, че около 18:00 ч. съпругът ѝ, също на 55 г,. е осъществил спрямо нея домашно насилие.

По случая е започнато досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В началото на септември жена на 56 г. беше задържана за домашно насилие над майка си в Стара Загора. Районната прокуратура в Стара Загора е ръководила разследвания по 237 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие през миналата година. Това е с близо 100 случая повече в сравнение с 2023 година.