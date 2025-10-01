Срязаха гумите на 10 коли в село Спанчевци

В село Спанчевци, община Вършец са срязани автомобилните гуми на десет автомобила, паркирани на различни улици в селото. Вандалският акт станал на 30-ти септември. Сигналът е подаден в 8 и 12 часа в РУ- Берковица. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която установява, че са срязани по идентичен начин автомобилните гуми на паркираните на различни улици в село спанчевци следни мпс-та: лек автомобил Сузуки Витара, лек автомобил Ситроен Косара Пикасо, лек автомобил Митцубиши Каризма, лек автомобил Фолксваген Поло, лек автомобил Фолксваген Венто, лек автомобил БМВ 525Д, лек автомобил Фолксваген Бора и лек автомобил Хонда Джаз. Щетите са в процес на изясняване. Към настоящия момент се провеждат оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на извършителя на деянието. Образувано е досъдебно производство по описа на РУ-Вършец.