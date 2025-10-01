Удължиха с 4 месеца проекта "Топъл обяд", с който хранят 200 бедни в Търново

Още 4 месеца 200 души в нужда ще получават топъл обяд от Община Велико Търново. Реализацията на проекта се финансира с увеличения финансовия ресурс на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

"Община Велико Търново се възползва от предоставената възможност и на 19.09.2025 г. подаде искане за осигуряване на допълнителна финансова помощ. Същото е одобрено от Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, при запазване на капацитета на услугата от 200 места", съобщиха от местната управа.

Допълнителните финансови средства, които Община Велико Търново ще получи за реализация на проекта са 69 713 лв. за предоставяне на услугата за допълнителни 84 работни дни, за периода от 01.10.2025 г. до 31.01.2026 г. По този начин, общия размер на безвъзмездната финансова помощ за целия период на реализация на проекта (01.01.2023 – 31.01.2026 г.) за нашата община става 597 000лв.

Основната цел на проекта е осигуряване на здравословна и разнообразна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Потребителите получават приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/. Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.

От началото на изпълнението на проекта до настоящия момент, 305 души са получавали безплатна приготвена храна за обяд.

Потребителите, които към момента ползват услуги по проекта ще продължат да ги получават и след 30.09.2025 г., като за целта не се изискват допълнителни действия от тяхна страна, уточняват от социалната дирекция.

Нови желаещи да бъдат включени като потребители по проекта, могат да подадат Заявление-декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю" № 18 /от южната страна на Спортен комплекс „Ивайло"/.

Очаква се срокът за реализация на проекта да бъде допълнително удължен и след 31.01.2026 г., допълват от местната управа.