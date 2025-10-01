Разследват детска учителка за тормоз и насилие над 4-годишно дете в Каблешково

От районната прокуратура в Бургас готвят изявление в 15 ч днес

Прокуратурата в Бургас разследва детска учителка от Каблешково след сигнал на родителите на 4-годишно дете за упражнен тормоз и физическо насилие над момиченцето им. Очаква се в 15 ч днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова да изнесе подробности по случая, който намери широк обществен отзвук в социалните мрежи.

Пред журналиста Тина Ивайлова родителите на детето разказват как то е било тормозено и насилвано физически - удряно и драскано от една от учителките в ДГ "Радост" в Каблешково. Намеква се дори за упражнено сексуално насилие, което буквално взриви социалните мрежи.

От Община Поморие излязоха с позиция на страницата си във фейсбук. Ето какво написаха от местната администрация:

"Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът „Разследване: Скритата истина в една детска градина" докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение. Отмъщение към кого обаче?

От два дни екипът на ДГ "Радост" - Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота. Да, видеото е силно и въздействащо, но реалното разследване все още е в ход.

Органите на Полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към Прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината.

И да, недопустимо и нечовешко е децата ни да са подложени на подобни издевателства. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения.

Уверяваме ви, че при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона върху себе си. Но ви молим за малко търпение до приключване на разследването".

Очаквайте подробности!