С 3700 първокурсници удариха звънеца на академичната година във Велико Търново

Море от първокурсници заля пространството пред ректората на Великотърновския университет за старта на академичната година на хълма Света гора. Над 3700 са записаните в бакалавърски и магистърски програми.

"Тази година можем да се похвалим с много добър прием въпреки някои кризисни ситуации, свързани главно с таксите в платеното обучение и наложилото се спешно изменение на Закона за висшето образование. Ние реагирахме първи, бяхме честни със студентите и това, наред с всички други предимства на университета, се оказа също предимство. На практика имаме почти 100% запълване на местата по държавна поръчка и изключителен интерес към магистърските програми", посочи ректорът проф. Димитър Димитров.

14 000 са студентите в най-стария извънстоличен университет у нас. Първокурсниците на Великотърновския университет положиха академична клетва, написана специално за тях от покойния драматург Радко Радков, единствен двукратен носител на наградата "Солензара".

Сред предизвикателствата, пред които е изправено ректорското ръководство на старта на академичната година е липса на сигурност и предвидимост, заради промени "на парче" във висшето образование. Преподавателите влизат в аудиториите с увеличени заплати. Проф. Димитров обеща и второ скок на възнагражденията от 1 януари и поне 3000 лв. за асистент.