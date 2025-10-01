ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21404865 www.24chasa.bg

С 3700 първокурсници удариха звънеца на академичната година във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

352
Откриха новата академична година на хълма Света гора във Велико Търново Снимка: Дима Максимова

Море от първокурсници заля пространството пред ректората на Великотърновския университет за старта на академичната година на хълма Света гора. Над 3700 са записаните в бакалавърски и магистърски програми.

"Тази година можем да се похвалим с много добър прием въпреки някои кризисни ситуации, свързани главно с таксите в платеното обучение и наложилото се спешно изменение на Закона за висшето образование. Ние реагирахме първи, бяхме честни със студентите и това, наред с всички други предимства на университета,  се оказа също предимство. На практика имаме почти 100% запълване на местата по държавна поръчка и изключителен интерес към магистърските програми", посочи ректорът проф. Димитър Димитров.

14 000 са студентите в най-стария извънстоличен университет у нас. Първокурсниците на Великотърновския университет положиха академична клетва, написана специално за тях от покойния драматург Радко Радков, единствен двукратен носител на наградата "Солензара".

Сред предизвикателствата, пред които е изправено ректорското ръководство на старта на академичната година е липса на сигурност и предвидимост, заради промени "на парче" във висшето образование. Преподавателите влизат в аудиториите с увеличени заплати.  Проф. Димитров обеща и второ скок  на възнагражденията от 1 януари и поне 3000 лв. за асистент. 

Откриха новата академична година на хълма Света гора във Велико Търново
Изнесоха знамето на Великотърновския университет пред паметника на неговите покровители - светите братя Кирил и Методий
Проф. Димитър Димитров поздрави първокурсниците
Първокурсниците положиха студентска клетва
Откриха новата академична година на хълма Света гора във Велико Търново
Изнесоха знамето на Великотърновския университет пред паметника на неговите покровители - светите братя Кирил и Методий
Проф. Димитър Димитров поздрави първокурсниците
Първокурсниците положиха студентска клетва
Откриха новата академична година на хълма Света гора във Велико Търново
Изнесоха знамето на Великотърновския университет пред паметника на неговите покровители - светите братя Кирил и Методий
Проф. Димитър Димитров поздрави първокурсниците
Първокурсниците положиха студентска клетва

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?