Ректорът на СУ към първокурсниците: Ако поддържате умовете си будни, успехът ви е гарантиран

Ако превърнете университета във ваш втори дом, ако бързо откриете пътя към читалните на университетските и факултетните ни библиотеки, ако поддържате умовете си винаги будни и развивате критическото си мислене, ако не се ограничавате само и единствено с учебната програма на избраната от вас специалност, а разширявате познанията със знания от други области на познанието, които в своята цялост Софийският университет може да предложи, успехът ви е гарантиран. С тези думи се обърна към първокурсниците ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев на откриването на академичната година в аулата. Гости на тържеството бяха председателят на парламента Наталия Киселова, министърът на образованието Красимир Вълчев и председателят на парламентарната комисия по образование Андрей Чорбанов.

Никакъв изкуствен интелект не може да замести атмосферата в аудиториите, академичните дискусии след лекции или в междучасието. Скъпи първокурсници, днес вие ставате част от едно голямо семейство, каза Наталия Киселова.

На вас разчитаме българското висше образование да свети на картата на световното висше образование, на все по-глобализиращото се висше образование, обърна се към преподавателите и студентите министър Красимир Вълчев.

Ректорът се похвали, че Физическият факултет за първа година е изпълнил целия своя прием във всички специалности, което не се е случило от години. Хронично обаче има недостиг в малките филологии. Само двама са студентите в италианска филология. Има един студент в унгарска филология, няколко студенти в румънска. Няма как да оставим страната без качествени специалисти, които да правят бъдещи художествени преводи. Изкуственият интелект, колкото и да се подобряват големите езикови модели, не може да свърши тази работа, коментира проф. Георги Вълчев.