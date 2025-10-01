ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21404869 www.24chasa.bg

Ректорът на СУ към първокурсниците: Ако поддържате умовете си будни, успехът ви е гарантиран

1508
Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълч„ев, председателят на парламента Наталия Киселова и академичният съвет на Алма матер поднасят цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Ако превърнете университета във ваш втори дом, ако бързо откриете пътя към читалните на университетските и факултетните ни библиотеки, ако поддържате умовете си винаги будни и развивате критическото си мислене, ако не се  ограничавате само и единствено с учебната програма на избраната от вас специалност, а разширявате познанията със знания от други области на познанието, които в своята цялост Софийският университет може да предложи, успехът ви е гарантиран. С тези думи се обърна към първокурсниците ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев  на откриването на академичната година в аулата. Гости на тържеството бяха председателят на парламента Наталия Киселова, министърът на образованието Красимир Вълчев и председателят на парламентарната комисия по образование Андрей Чорбанов.

Никакъв изкуствен интелект не може да замести атмосферата в аудиториите, академичните дискусии след лекции или в междучасието. Скъпи първокурсници, днес вие ставате част от едно голямо семейство, каза Наталия Киселова.

На вас разчитаме българското висше образование да свети на картата на световното висше образование, на все по-глобализиращото се висше образование, обърна се към преподавателите и студентите министър Красимир Вълчев.

Ректорът се похвали, че Физическият факултет за първа година е изпълнил целия своя прием във всички специалности, което не се е случило от години. Хронично обаче има недостиг в малките филологии. Само двама са студентите в италианска филология. Има един студент в унгарска филология, няколко студенти в румънска. Няма как да оставим страната без качествени специалисти, които да правят бъдещи художествени преводи. Изкуственият интелект, колкото и да се подобряват големите езикови модели, не може да свърши тази работа, коментира проф. Георги Вълчев.

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълч„ев, председателят на парламента Наталия Киселова и академичният съвет на Алма матер поднасят цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?