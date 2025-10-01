Прокуратурата обвини мъж, склонил две жени към проституция и ги лишил от свобода

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем и задържа 39-годишен мъж за склоняване към проституция и противозаконно лишаване от свобода на две жени, съобщиха от държавното обвинение.

А.К., на 39 години, е обвиняем по две обвинения. Първото обвинение е за това, че в периода от месец юни 2025 г. до 29.09.2025 г. в град Стара Загора "зарибил" и приел 25-годишна жена с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й. Деянието е извършено чрез противозаконно лишаване от свобода и обещаване на облаги.

Спрямо А.К. е повдигнато обвинение и за това, че в периода от началото на месец септември 2025 г. до 29.09.2025 г. също в Стара Загора привлякъл и приел 17-годишно момиче с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието й. Деянието е извършено чрез противозаконно лишаване от свобода спрямо лице, ненавършило 18 г.

По досъдебното производство е установено, че А.К. осигурил жилища на двете жени и там те предоставяли сексуални услуги срещу заплащане през периода от юни 2025 г. до септември 2025 г. По-голяма част от получените суми от клиентите те предавали на А.К.

Според събраните свидетелски показания, той употребявал наркотични вещества и през последния месец станал агресивен към двете жени. Ежедневно те били подложени на физическо насилие - побои и заплахи. А.К. ги заключвал в жилището и не им позволявал да го напускат. На 29 септември 2025 г. едната от тях успяла да избяга от апартамента и е бил подаден сигнал в полицията.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 2 октомври 2025 г. Районна прокуратура - Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.