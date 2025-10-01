Пожар горя край сметището в пловдивското село Ягодово

Пожар в землището на пловдивското село Ягодово, в района на хвостохранилището, изпепели около 240 бали със слама и малък трактор на стойност 4000 лева. Сигналът за появата на пламъците е получен в 16 ч. вчера и незабавно към мястото са насочени екипи на Пето РУ и противопожарната служба, съобщават от полицията. След потушаването на огъня е извършен оглед. Причините, довели до запалването, се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.

През м. г. избухна голям пожар на хвостохранилището, който продължи с дни, и обгази целия район.