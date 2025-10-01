Двама са в ареста след междусъседски бой в пловдивската Шекер махала

Двама души са пострадали при междусъседско сбиване в пловдивската Шекер махала. Около 23 ч. снощи постъпила информация, че в спешен кабинет медицинска помощ потърсили двама мъже на 43 г. По предварителни данни нараняванията им били нанесени след възникнала физическа саморазправа с двама техни съседи в квартала. Нападателите - мъже на 21 и 38 години, са задържани за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за нанасянето на телесна повреда.