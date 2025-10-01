ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21405263 www.24chasa.bg

Двама са в ареста след междусъседски бой в пловдивската Шекер махала

24 часа Пловдив онлайн

1384
Полицейската приемна в Шекер махала

Двама души са пострадали при междусъседско сбиване в пловдивската Шекер махала.  Около 23 ч. снощи постъпила информация, че в спешен кабинет медицинска помощ потърсили двама мъже на 43 г. По предварителни данни нараняванията им били нанесени след възникнала физическа саморазправа с двама техни съседи в квартала. Нападателите - мъже на 21 и 38 години, са задържани за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за нанасянето на телесна повреда. 

Полицейската приемна в Шекер махала

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание