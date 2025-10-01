Съдът потвърди заповед на общината за премахване на незаконни конструкции в автокъща "Капитолия"

Административен съд София-град отхвърли жалбите на „Софтрейд 2003" ООД и ЕТ „Минкин – Албена Минкин" срещу заповед на главния архитект на Столичната община за премахване на незаконно поставени конструкции. Решението от 29 септември касае стоманобетонни фундаменти с метални чадъри в имот в Борисовата градина, използван дълги години като автокъща „Капитолия", съобщиха от общината.

Делата продължиха близо 8 години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите.

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от Столична община.

„Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки. Ще бъдем последователни и твърди в премахването на всички такива обекти", заяви кметът на София Васил Терзиев.