"Възраждане": Ако закрием ДАИ, трябва да закрием и министерството на транспорта

"Възраждане" не подкрепят идеята на лидерите на ГЕРБ и "ДПС Ново начало" Бойко Борисов и Деян Пеевски за закриване на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ).

"То тогава грабя да закрием и министерството на транспорта, тъй като те също може би са се облажили от това да се взимат рекети", заяви депутатът Никола Димитров. И подчерта, че министерството е принципал на ДАИ.

Хората на Костадин Костадинов твърдят, че могат да посочат за случаи на корупция и в други държавни агенции и контролни органи. Тези институции си позволяват да си искат рекет, настоя Димитров. Той се позова на Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, според когото "взетите рушвети са отивали нагоре по веригата към министерството на транспорта, може би".

"Нашият призив е държава да влезе в своята роля и да започне да контролира подопечните си органи", каза депутатът. И даде пример с кмета на Варна Благомир Коцев, който е разследван за корупция, ако се следва логиката на искащите закриването на ДАИ, може би трябва да се закрие и община Варна.

"Възраждане" не искат закриване на агенции и държавни структури, а тяхното преструктуриране. Не мислят, че и боди камерите ще решат проблема - защото ако не се контролира ще се намират извинение защо не е била включена в даден момент. "Ако няма наказания запо-висшите инстанции, за самите министерства и ръководителите на тези агенции, а само и единствено да изгарят едни калинки надолу по веригата, които просто са събирали медец, който да дадат по-нагоре, няма как да се случи реформа", заяви депутатът.

След месец бойкот на пленарните заседания "Възраждане" вече са в зала не само за техните законопроекти и вотове на недоверие.