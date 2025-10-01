Осъждан издърпа телефона на млада жена на пешеходна пътека в Пловдив

За броени часове криминалисти от Пето РУ заловиха извършител на грабеж в Пловдив. Работата им започнала вчера вечерта, непосредствено след като млада жена подала сигнал в дежурната част на полицейското управление, че на пешеходна пътека пред спортен магазин непознат мъж отнел мобилния й телефон. Малко по-късно извършителят - криминално проявен и осъждан, на 37 години, бил отведен в полицейския арест. Срещу него е образувано бързо производство.

В ареста е рецидивист, откраднал велосипед. По следите на 49-годишния криминално проявен и осъждан мъж влезли служители от Второ РУ по данни за откраднато колело в зоната на централна поща в Пловдив. При залавянето му той направил самопризнания, а отнетият велосипед е намерен и предаден. На мъжа също е повдигнато обвинение от наблюдаващ делото районен прокурор.