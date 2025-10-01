ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова надви бивша №70 в света в Самсун

Жена е измамена с 3000 лв. за "пратка с пари и ценности"

Полиция

Благоевградчанка бе измамена с 3000 лв. чрез комуникация в социалните мрежи.

Във вторник във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал от 65-годишна жена от Благоевград, че за времето от 02:17 часа на 21.09.2025 г. до 30.09.2025 г., чрез комуникация в социалните мрежи е въведена в заблуждение от непознато за нея лице да преведе парична сума, за да получи пратка с пари и ценности. На потърпевшата е нанесена щета на приблизителна стойност около 3 000 лева.

Уведомена е РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

