Сириец, убил свой сънародник във Варна, се изправя пред съда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура – Варна внесе в съда обвинителен акт срещу 20-годишен сирийски гражданин, обвиняем за това, че убил свой познат след скандал, съобщават от пресслужбата на институцията.

Младият мъж с инициали М.Д. и жертвата му били колеги във варненска фирма. И двамата били от сирийски произход и имали хуманитарен статут.

Заедно с други служители на дружеството, живеели в специално обособени за живеене контейнери в двора на производствената му база.

На 12 февруари тази година, около 19ч., между двамата възникнал словесен конфликт, който ескалирал.

20-годишният имал в себе си нож и подгонил своя сънародник в двора на фирмата. След като успял да го настигне, му нанесъл три удара с нож в областта на гърба и шията. Последното намушкване в шията се оказало фатално и смъртта на по-възрастния мъж настъпила бързо и неизбежно.

Като си дал сметка какво се е случило М.Д. избягал от местопрестъплението, като изхвърлил оръжието на убийството в тревиста местност, обрасла с храсти и дървета, извън двора на фирмата.

Придвижил се до централната част на град Варна и направил опит да се укрие, като потърсил помощ от свой познат, за да избяга от страната.

Задържан е от служители на МВР няколко часа след извършеното тежко престъпление и скоро след това привлечен към наказателна отговорност.

Ако бъде признат за виновен, младият мъж може да бъде осъден с „лишаване от свобода" за срок от 10 до 20 години.

Предстои Окръжният съд да насрочи заседание по делото.