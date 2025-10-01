Любенов с поршето до близките на убития французин: Извинявам се! Ще си понеса отговорността!

Отсъстващ съдебен заседател отложи делото срещу Димитър Любенов

Джигитът от Околовръстното Димитър Любенов написа писмо до близките на убития от него на пътя французин! "Извинявам се! Съжалявам много за случилото се! Ще си понеса отговорността!", гласи част от съкровената изповед, научи "България Днес".

Текстът от около една страница е преведен на френски език. Той трябва да стигне до съпругата на жертвата Бриджит и синовете им. Юристката, която брани правата им, обеща да го сканира и да им го изпрати веднага. "Кога ли ще им го даде", тръпнеше от нетърпение подсъдимият шофьор.

Той за пореден път се разходи до Софийския градски съд, но оказа се - напразно. Въпреки отдавна насрочената дата за процеса съдебната заседателка Искра Петрова решила да отсъства. Без целия съдебен състав нямаше как да се проведе заседание и то беше отложено. В залата се появи едно от вещите лица, правило експертиза по делото, но и то ще трябва отново да дойде в залата през ноември.

Писмената изповед на подсъдимия под формата на отворено писмо беше приложена от съдия Мила Лазарова сред папките със събрани материали.

Бруталната катастрофа стана в ранните часове на 25 септември 2022 г. При инцидента Любенов се врязва с поршето си във форд, в който пътуват семейство французи - Лорен Пети и съпругата му Бриджит. Мъжът умира на място, а жена му е тежко ранена и претърпява редица операции, за да се възстанови.

Към летището в София ги е карал Петър Петров, който по-рано ги е приютил в семейния хотел в Банско. Разследването установява, че Любенов е шофирал със 195 км/ч при разрешени 80 км/ч, и то след употреба на алкохол и кокаин. Заради забранените субстанции Любенов е погнат по по-тежко обвинение - за умишлено причиняване на смърт при особено тежки обстоятелства. Тази квалификация предвижда по-тежка наказателна отговорност в сравнение с непредпазливите катастрофи.

Случаят се разшумя още повече, след като стана ясно, че преди катастрофата джигитът е бил спрян от полицаи и им е дал 200 лева, за да продължи пътя си, като го ескортират. Това са служителите от Шесто районно Любка Гечева и Георги Малински, които са уволнени дисциплинарно.

Според обвинението по време на ескорта Любенов настъпил газта на тузарската си кола и помел малкия немски автомобил. Когато видели тежката катастрофа, двамата униформени пробвали да се ометат от мястото, но полицейски диспечер видял, че именно техният патрул е най-близо до инцидента, и ги пратил точно там. После дошли и други служебни коли.

Погнатите експолицаи вече разказаха пред Темида какво си спомнят за фаталния инцидент. "Беше на булеварда, при мола на "Симеоновско шосе". Установих двамата водачи в катастрофата. Не се сещам какво беше състоянието им. Установих самоличността им и отидох да си пиша докладната. Не съм ги питала как се е стигнало до произшествието. Взех документи и на човека, който беше подал сигнала. Той беше с момиче. Колите бяха изпочупени, смачкани. Бяха разделени - едната в едната част на платното, другата - в другата част. Аз съм изпълнител, каквото кажат началниците. Отбивах и автомобилите, защото ми казаха. Останах до сутринта, тоест до края на смяната ми", каза Гечева.

След случката тя чула Любенов да казва на своя приятел, появил се на местопрестъплението: "Моля те, грижи се за майка ми, жена ми и детето ми, докато съм в затвора".

