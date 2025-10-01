На 29 г. е загиналият между Пловдив и Асеновград моторист, блъснал се в бус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Починал на място, медицинският екип единствено констатирал смъртта му

29-годишен е мотористът, загинал в катастрофа на пътя Пловдив-Асеновград. Мъжът починал на място и пристигналият екип на Спешна помощ единствено констатирал смъртта му, съобщиха от полицията.

Както "24 часа" вече писа, фаталният инцидент станал в понеделник вечер. Моторът застигнал товарен автомобил в района на кръговото за кв. "Долни Воден" и се блъснал в задната му част при изпреварване.

На място пристигнали разследващи от Районното управление в Асеновград, които работят за изясняване на причините и обстоятелствата около пътното произшествие. Извършен е оглед на местопроизшествието. Пробите за алкохол и наркотици на водача на товарния автомобил са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.