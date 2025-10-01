ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Със Саудитска Арабия имаме неизпол...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21406390 www.24chasa.bg

На 29 г. е загиналият между Пловдив и Асеновград моторист, блъснал се в бус

24 часа Пловдив онлайн

2768
Снимка: Архив

Починал на място, медицинският екип единствено констатирал смъртта му

29-годишен е мотористът, загинал в катастрофа на пътя Пловдив-Асеновград. Мъжът починал на място и пристигналият екип на Спешна помощ единствено констатирал смъртта му, съобщиха от полицията. 

Както "24 часа" вече писа, фаталният инцидент станал в понеделник вечер. Моторът застигнал товарен автомобил в района на кръговото за кв. "Долни Воден" и се блъснал в задната му част при изпреварване. 

На място пристигнали разследващи от Районното управление в Асеновград, които работят за изясняване на причините и обстоятелствата около пътното произшествие. Извършен е оглед на местопроизшествието. Пробите за алкохол и наркотици на водача на товарния автомобил са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?