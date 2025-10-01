Шофьор на бус пострада след удар в ремаркето на тир на бул. "Илиянци"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор на бус е пострадал, след като се ударил в ремаркето на тир. Катастрофата е станала на бул. "Илиянци" в София.

Мъжът карал работници. Те обаче се разминали само със стрес. Причините за катастрофата се изясняват.