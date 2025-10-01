Прокуратурата в Пловдив разследва побой на възрастен мъж от непълнолетни момчета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клип показва как го спъват, повалят го на земята и го ритат в тялото и главата

Районната прокуратура в Пловдив разпореди проверка във връзка с онлайн публикации за побой, нанесен на възрастен мъж от две непълнолетни момчета, съобщиха от държавното обвинение.

Разследването започва след клип, качен във фейсбук група на пловдивския квартал "Кючук Париж". Във видеото се вижда как децата подгонват човека, спъват го и го повалят на земята, след което започват да го ритат в тялото и главата. "24 часа" няма да публикува клипа, тъй като извършителите са непълнолетни.

Наблюдаващият прокурор е дал указания за снемане на обяснения от пострадалия, от извършителите, както и от други граждани, станали свидетели на инцидента. Възложено е изготвяне на съдебномедицинско експертно становище за установяване на причинените травматични увреждания. Проверката е възложена на служители от сектор "Криминална полиция" при Първо районно управление.

Срокът за приключването й е едномесечен.