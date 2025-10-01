ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са задържани във Варна за производство и разпространение на наркотици

Тримата мъже са задържани само за ден. СНИМКА: Архив

Само за ден полицията във Варна е задържала трима души за престъпни дейности, свързани с производството и разпространение на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна. Тримата са задържани по време на специализирани операции по линия за противодействие разпространението на наркотични вещества.

В първия случай 26–годишен мъж е засечен в момент на разпространение на марихуана. При последвалото претърсване в дома му, криминалистите открили и иззели около 50 пакетчета със същото наркотично вещество, подготвено за разпространение.

При втората акция е задържан 30-годишен варненец, който бил хванат в момент на полагане на грижи за растения от рода на конопа. Марихуаната се намирала в специално оборудвано помещение, пригодено за отглеждане на растителността при контролирани условия.

Третият задържан е 39-годишна жена. При обиск у нея са намерени над 10 броя пълнители за вейп устройства, съдържащи канабиноиди, съобщи БТА.

По случаите са образувани досъдебни производства.

