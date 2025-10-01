Борислав Гуцанов: Без COVID добавка от 60 лв. за новите пенсионери, по-високи максимални осигуровки

Новите пенсионери да не получават COVID добавка от 60 лв. Това е една от възможностите, които се обсъждат в работните групи от експерти, които до края на годината трябва да са готови с пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система. Тя трябва да предложи конкретни решения със срокове за изчистване на грешките през годините.

Едно от нашите виждания е COVID добавката да отпадне за новите пенсионери. искам да подчертая, че не говорим за отнемане и да взимаме нещо от някого. Говорим оттук нататък да не се отпускат на новите пенсионери, защото пандемията отдавна приключи, каза социалният министър Борислав Гуцанов на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия.

Той беше категоричен, че няма да се вдига възрастта за пенсия. Тя ще остане такава, каквато е по закон, които ще се изпълни след 12 г., когато мъжете и жените ще се пенсионират на 65 г. Ние сме нацията с най-нисъка средна възраст на живот в ЕС, каза още той. Правят се различни спекулации и се събират подписки и искам да успокоя, че няма нищо такова. Затова по тази тема трябва да ес говори внимателно, защото обществото е много чувствително, каза Гуцанов.

Считам, че не трябва да се увеличават осигурителните вноски за пенсиите, нито за първия, нито за втория стълб. В близък хоризонт 2026-2027 г. те не трябва да се пипат, каза още той.

Обясни, че в сивата икономика има достатъчно резерви за системата, защото сега тя е цели 25%. ГИТ правило много проверки, но само това нямало да реши въпроса. обмислят се и по-високи минимални осигурителни прагове. Те не са променяни от 2016 г., а причината е, че работодатели и синдикати не мога да се разберат.

Можело да се мисли и за повишаването на максималния осигурителен доход, който сега е 4130 лв. Дали той ще е 4430 или малко повече ще реши финансовото министерство, но заедно с това трябва да бъде увеличена максималната пенсия или наличието на таван да отпадне, каза още той.

Освен това трябва да се мисли за по-високи обезщетения за майчинство и безработица.

Точно след 44 дни трябва да внесете разписана пътната карта в парламента, припомни Хасан Адемов от АСП. И попита какви са резултатите от проверките на ГИТ и какво прави правителството, за да се намали сивия сектор.

Извършените проверки са над 49 хил., отговори Гуцанов.