Кадрови промени в Окръжната прокуратура в Пловдив, понижиха известни обвинители

Местата на Галина Андреева и Галин Гавраилов заемат Димитър Пехливанов и Ангел Ангелов
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Галин Гавраилов и Галина Андреева-Минчева от заеманата длъжност „заместник-окръжен прокурор" на Пловдив. Те са преназначени като редови обвинители в същата прокуратура.
На техните места са назначени Димитър Пехливанов, който досега беше заместник на районния прокурор на Пловдив, и Ангел Ангелов, който идва от Кърджали.
Решенията може да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им. Мотиви за рокадата не се посочват.