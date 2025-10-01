Кадрови промени в Окръжната прокуратура в Пловдив, понижиха известни обвинители

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Местата на Галина Андреева и Галин Гавраилов заемат Димитър Пехливанов и Ангел Ангелов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Галин Гавраилов и Галина Андреева-Минчева от заеманата длъжност „заместник-окръжен прокурор" на Пловдив. Те са преназначени като редови обвинители в същата прокуратура.

На техните места са назначени Димитър Пехливанов, който досега беше заместник на районния прокурор на Пловдив, и Ангел Ангелов, който идва от Кърджали.

Решенията може да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им. Мотиви за рокадата не се посочват.