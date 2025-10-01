Митрополит Николай благослови Пловдивския университет: Не позволявайте светлината на познанието да угасне

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай благослови ПУ "Паисий Хилендарски" по случай началото на новата академична година. Той присъства на тържествената церемония в спортната зала и призова преподавателите и студентите с труд и старание да не допускат светлината на познанието да угасне, съобщиха от висшето училище.

Ректорът на ПУ проф. д-р Румен Младенов подчерта в словото си, че особено тържествен е празникът за над 4000 първокурсници, които, прекрачвайки прага на университета, се приобщават към една авторитетна институция, посветена на знанието и науката. Добави, че Пловдивският университет е утвърден център на знанието и духовността не само в национален, но и в европейски мащаб и припомни, че в Европа има над 6000 висши училища, като според различни класации едва няколко български университета, сред които и Пловдивският, попадат сред най-добрите хиляда. Ректорът заяви, че пловдивската Алма матер доказано има ключова роля в развитието на българското висше образование и въпреки динамичната, сложна и конкурентна среда, ПУ се нарежда сред първите университети в България не само по брой студенти, но и по качество на образованието. За поредна година университетът е реализирал изцяло предварително обявения прием с над 120 бакалавърски, 140 магистърски и 94 докторски програми в 27 професионални направления.

Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов подчерта, че университетът вече десетилетия наред изгражда една авторитетна позиция не само в България, но и на международната академична сцена. Той припомни, че ПУ е един от водещите изследователски университети и пожела на студентите и преподавателите успешна, вдъхновяваща и ползотворна учебна година. Областният управител проф. Христина Янчева също приветства присъстващите и им пожела учебна година, изпълнена с академични успехи и удовлетворение. Прочетен беше и поздравителен адрес от Президента на Република България Румен Радев.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова обяви, че присъства на тържеството с по-специална мисия и връчи на проф. Младенов свидетелството.