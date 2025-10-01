ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Със Саудитска Арабия имаме неизпол...

Хванаха 18 пияни и 4 дрогирани зад волана през изминалото денонощие

Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 4, а двама са отказали тестване, съобщават от МВР.

14 178 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 939 водачи и пътници. Съставени са 4102 фиша и 643 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

