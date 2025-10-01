С повторна експертиза проверяват блудствала ли е учителка с 4-годишно дете в Каблешково

Учителката не е уволнена, нито дори отстранена временно от работа

Повторна съдебномедицинска експертиза ще бъда назначена по случая с учителката от Каблешково, която се разследва за тормоз и блудство с 4-годишно момиченце в местната детска градина. Това заяви току що на извънреден брифинг районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Според първата назначена и извършена съдебно медицинска експертиза не са събрани доказателства за блудство, но тъй като родителите на детето разполагали с медицинска документация, потвърждаваща травми в аналната област на 4-годишното момиченце, държавното обвинение е готово да назначи нова.

Стана ясно още, че учителката не е уволнена, нито дори отстранена временно от работа. Разпитани са множество свидетели, сред които персонал от детската градина, пострадалото момиченце и дечица от нейната група. Разпитът на невръстните деца е извършен в така наречената синя стая, уточни прокурор Маркова.

Оказа се, че случаят, за който се оповести едва тези дни, всъщност е от януари тази година. Тогава е подаден сигналът от родителите, образувано е досъдебно производство, но поради спецификата на разследване и трудността при доказване на блудство, разследването вече веднъж е било удължено.

Въпросната учителка все още не е с повдигнато обвинение и е разпитвана в качеството си на свидетел.

По данни на родителите въпросната госпожа е тормозела детето им, удряло го е, а то самото разказало, че имало и случай, в който тя му посегнала сексуално, бъркайки с пръсти в дупето му.