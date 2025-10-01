Задържаха трима младежи за грабеж и опит за такъв в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима младежи на 15, 17 и на 28 години за грабеж и за опит за такъв, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.09.2025 г. около 20,45 ч. в подлез под бул. „Ситняково" в гр. София, обвиняемите Н.Ф., В.Ф. и Б.М. са направили опит да отнемат чанта, съдържаща сумата от 2230 лева от владението на Е.Ж. Обвиняемите са употребили за това сила и заплаха.

Малко след това пред входа на училище на ул. „Гео Милев" обвиняемите отнели 250 лева от Я.Г., като Б.М. е напръскал мъжа с лютив спрей в лицето, а В.Ф. му казала, че ще го пребият.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор Н.Ф., В.Ф. са задържани за срок до 48 часа, а Б.М. до 72 часа.

Днес, 01.10.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемите.