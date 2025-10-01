Съдът остави в ареста мъжа, обвинен за убийството на 62-годишна жена в Пещера

Пазарджишкият Окръжен съд остави в ареста с постоянна мярка „задържане под стража" Бисер Балкански, който на 27 септември т.г. уби с множество удари с нож при кражба в дома й в Пещера Атанаска Димитрова, на 62 години.

Трагедията се разигра в дома на Атанаска в пещерския квартал "Пирин". Двамата били съседи. Бисер изчакал мъжът на жената да отиде на работа и нахлул в чуждия дом с цел да открадне пари. Тъй като Атанаска се развикала при появата му, за да не го издаде Балкански грабнал кухненски нож и нанесъл няколко прободни рани в тялото на 62-годишната жена, които причинили смъртта й. Сякаш усетил, че има нещо неедно в къщата им, мъжата на жертвата се прибрал след няколко позвънявания без отговор и се натъкнал на ужасяващата гледка. Убиецът бил задържан със съдействието на криминалистите от Пещера, Пазарджик и Главна дирекция "Национална полиция".

Съдия Коста Стоянов изцяло прие доводите на прокурор Паун Савов, че има достатъчно основания да се приеме, че Балкански е извършил убийството, тъй като е намерен ножът, с който е прободена пострадалата, както и част от парите и вещите, взети от дома й от обвиняемия.

Възможно е Балкански да извърши и друго престъпление, мотивира се държавното обвинение, като акцентира на криминалното досие на извършителя. Бисер е осъждан два пъти за кражби и веднъж за наркотици, има присъда и в Гърция. Честото му излизане в чужбина пък давало основание да се смята, че той може да се укрие от правосъдието. Задържаният за убийството поиска от магистратите по-лека мярка за неотклонение, но съдът в Пазарджик бе категоричен, че Балкански остава зад решетките.

Решението на Окръжен съд- Пазарджик може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив на 9 октомври.