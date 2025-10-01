Законът за местни данъци и такси дава възможност на общините да изчислят Такса битови отпадъци по два нови начина и забранява досегашната практика за изчисляване на Таксата на база данъчна оценка, както беше и в община Шумен. Възможностите вече са две – на база количество отпадък от едно домакинство или на брой ползватели в имота. Това беше съобщено на брифинг на 1 октомври в Община Шумен във връзка с публикувания проект за новите размери на Такса битови отпадъци (ТБО), които влизат в сила от 1 януари 2026 г.

По време на брифинга беше обяснена разликата, че ако сега човек живее сам в един имот, ще плаща по-малко в сравнение с плащането на данъчна оценка, както е било досега. За многочленните семейства се въвежда също облекчение, с което децата като ползватели ще плащат наполовина по-ниска от тази на родителите ТБО. Локацията на имота – център или квартал – също вече няма да влияе за изчисляването. Това каза заместник-кметът по бюджет и финанси Бейнур Ахмет и обясни, че за държавните и общински училища също се предвижда промяна в намален размер – с коефициент 0,75, тъй като те преустановяват учебния процес за три месеца от годината. Отстъпка е заложена и за нежилищни и незастроени имоти, които са извън регулацията на населените места. По закон отпада и ТБО за религиозните храмове, без стопанските им сгради.

Въвеждането на новия метод „ползвателят плаща“ ще предостави по-справедливо начисляване на Такса битови отпадъци, тъй като няма да има разлика между имоти с равен брой живеещи в различните квартали.

Около 90 % от общините избират предоставената възможност от законодателя за Такса битови отпадъци да се изчислява на ползвател на имот. Въпреки че ТБО се измерва върху ползвателите на имота, данъчно задължено лице към Общината е собственикът на имота, отбеляза заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева. Тя призова всички жители, които нямат регистрация по настоящ адрес, да направят всичко възможно и да се регистрират, където живеят. В противен случай, когато домоуправителите подават броя на ползватели, гражданите могат да бъдат обложени два пъти. Всеки може да направи тази регистрация до края на тази година.

Информацията по настоящ адрес, която ще използва Община Шумен за ползвател, ще бъде взета от националната и локалната бази с данни. Ако има разминаване в информацията, тогава могат да се подават декларации, обясни Ивелина Щерева -началник на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“. Това включва, ако ползвател е променил настоящия си адрес или на адреса е настъпила промяна в ползвателите на имота. Ивелина Щерева посочи, че предприятията като заведения, ресторанти, хотели, административни учреждения, лечебни заведения и др. ще трябва да декларират ползвателите си, особено когато има промяна в служителите, наематели, дейността и др. Срокът за подаване на декларациите ще бъде до 31 октомври на съответната година, като сега по изключение за 2025 г. е до 31 декември.

Декларациите ще бъдат предоставени чрез електронно изтегляне в сайта на Община Шумен за удобство на гражданите и ще могат да се подават и от собственици, и от ползватели на имота. Ще бъде обособена и секция с необходимата информация – документи, действия и задаване на въпроси на имейл: [email protected], отбеляза Десислава Петрова - директор на дирекция „Бюджет, финанси и работна заплата“. Тя уточни, че притежател на два имота – един в град Шумен и втори в населено място в общината – ще трябва да заплати ТБО и за двете места, тъй като няма значение физическото лице, а количеството на изхвърления отпадък.

Чрез декларация може да се заяви от собственик на повече от един имот, че конкретен имот, в който няма заявени ползватели, няма да бъде използван за определен имот, което ще го освободи от плащане на ТБО за посоченото жилище. Срокът за изпращане на декларациите е 31 декември 2025 г.

Такса битови отпадъци ще бъде разпределена както досега – 40% за граждани и 60% за юридически лица (нежилищни имоти), посочи заместник-кметът по бюджет и финанси Бейнур Ахмет. Той обясни, че ще има разлика и в местоположението на имота – дали е в града и кварталите, или в другите населени места. За селата ще има намаления спрямо града в ТБО, защото в Шумен се обслужват веднъж и понякога два пъти контейнерите, а по селата – няколко пъти месечно, поясни заместник-кметът по финанси.

Община Шумен организира и се включва в различни кампания за събиране на текстил, пластмасови, алуминиеви и хартиени отпадъци, за да намали смесения битов отпадък, посочи Даниела Русева. Това се прави с цел да научат повече граждани, че Общината не плаща за отпадъците в цветните контейнери и призова за разделното събиране, което значително ще се отрази на бюджета. Заместник-кметът по екология обясни, че гражданите могат да подават заявления за получаване на дължимите данъци на имейл адреси, а не на хартиен носител, което също ще допринесе за намаляване на отпадъците.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от 29.09.2025 год., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата. Проектът е изготвен от комисия от 20 представители от различни дирекции в администрацията и съветници от различни групи от Общинския съвет в Шумен и е публикуван на официалната интернет страница на Община Шумен с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на адрес: https://www.shumen.bg/bg/proekti-za-naredbi-i-pravilnitsi-2025/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredbata-za-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-shumen.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 29.10.2025 г. включително: