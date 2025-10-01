Пенсионерски клуб „Липник" в Николово отбеляза своя 50-годишен юбилей

С много музика и добро настроение Пенсионерски клуб „Липник" в село Николово отбеляза 50 г. от своето създаване, съобщиха от пресцентъра на Община Русе. Празникът днес бе двоен, като на днешната дата членовете на организацията отбелязват и Международния ден на възрастните хора. Специален гост на юбилея беше кметът Пенчо Милков.

„За изминалия половин век тук се е събрала много енергия от всички хора, изпълвали пенсионерския клуб преди вас и празнували на днешната дата Деня на хората с опит. Благодаря на всички вас за неописуемия начин, по който носите една енергия, която нашето поколение няма откъде да получи. Любовта ви към България и нашия бит ме учи на нещо ново при всяко мое посещение тук", обърна се към възрастните хора Пенчо Милков. Той изказа специална благодарност към председателя на клуба Тодор Паламарков за неговата уникална способност да обединява около себе си хората. По случай юбилея на ПК „Липник" и за навършените от него преди дни 80 години кметът му връчи плакет на Община Русе.

От своя страна Тодор Паламарков се обърна към членовете на клуба, които в момента са повече от 120, и им пожела да са здрави, за да имат възможност да се събират и занапред. Специални благодарности той изказа към своята съпруга Рада, с която са заедно вече 58 години и не спират да са си опора един на друг.

Гости на празника бяха още заместник-кметът Димитър Недев, кметът на Николово Златан Ванев, секретарят на НЧ „Пробуда – 1901" Светла Петрова, както и представители на други пенсионерски клубове от региона и множество приятели на ПК „Липник".