Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия" в посока София

Турски автобус падна в канавката на магистрала "Тракия" при 69-ия км в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик. Превозното средство е било празно. На място има екип на полицията и пожарната.

Шофьорът е турчин. Предполага се, че е изгубил контрол над автобуса и затова е излязъл от пътното платно, съобщи Нова тв.

Временно движението се осъществява в една лента заради изтеглянето на автобуса от канавката, съобщиха от АПИ. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".