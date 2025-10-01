ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общо 600 са заявките в образователното министерств...

Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия" в посока София

АМ „Тракия" снимка; АПИ

Турски автобус падна в канавката на магистрала "Тракия" при 69-ия км в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик. Превозното средство е било празно. На място има екип на полицията и пожарната.

Шофьорът е турчин. Предполага се, че е изгубил контрол над автобуса и затова е излязъл от пътното платно, съобщи Нова тв

Временно движението се осъществява в една лента заради изтеглянето на автобуса от канавката, съобщиха от АПИ. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

АМ „Тракия" снимка; АПИ

