Почина преподавателят от ЮЗУ проф. Петър Балкански

Починал е проф. д-р Петър Балкански, доктор хонорис кауза на Югозападния университет „Неофит Рилски". Това съобщиха от висшето учебно заведение във фейсбук.

"Проф. Балкански беше изтъкнат български учен и всеотдаен преподавател в Югозападния университет. Идеите и визионерската му мисъл отвориха нови хоризонти пред българското образование и вдъхновиха поколения студенти и колеги.

Със своя научен опит и изключителна човечност той ще остане завинаги в сърцата ни.

Поклон пред светлата му памет!", пишат още от ЮЗУ.