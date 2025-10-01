ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общо 600 са заявките в образователното министерств...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21407608 www.24chasa.bg

Почина преподавателят от ЮЗУ проф. Петър Балкански

2700
Петър Балкански КАДЪР: Фейсбук/Югозападен университет "Неофит Рилски" / SWU "Neofit Rilski"

Починал е проф. д-р Петър Балкански, доктор хонорис кауза на Югозападния университет „Неофит Рилски". Това съобщиха от висшето учебно заведение във фейсбук.                                                                                                                                     

 "Проф. Балкански беше изтъкнат български учен и всеотдаен преподавател в Югозападния университет. Идеите и визионерската му мисъл отвориха нови хоризонти пред българското образование и вдъхновиха поколения студенти и колеги.

Със своя научен опит и изключителна човечност той ще остане завинаги в сърцата ни.

Поклон пред светлата му памет!", пишат още от ЮЗУ. 

             

Петър Балкански КАДЪР: Фейсбук/Югозападен университет "Неофит Рилски" / SWU "Neofit Rilski"

✝ С дълбоко прискърбие съобщаваме, че ни напусна проф. д-р Петър Балкански, доктор хонорис кауза на Югозападния...

Публикувахте от Югозападен университет "Неофит Рилски" / SWU "Neofit Rilski" в Сряда, 1 октомври 2025 г.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?