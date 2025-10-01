Прокуратурата: И вторият труп на кораба с медния сулфат е на българин

И вторият мъж, открит мъртъв на кораб, акостирал в Бургас на 30 септември, е българин, разкриха от прокуратурата. От там обаче отказаха да уточнят дали и той е от Варна. Едно от телата бе идентифицирано веднага - то е на мъж на 57 г. от морския град.

Телата бяха открити в хамбара на кораба, в който имало около 5 тона меден концентрат. Причина за смъртта е отравяне, тъй като те са били обгазени с токсични изпарения. Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания.

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици. Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.