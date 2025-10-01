ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пускат първия лот на магистрала "Хемус" до дни

Министър Иван Иванов Снимка: МРРБ

Първият участък от магистрала "Хемус" между "Боаза" и "Дерманци" ще бъде пуснат до броени дни.

Това стана ясно по време на изслушването на регионалния министър Иван Иванов в ресорната комисия в парламента.

17-километровата отсечка беше отлагана многократно, като този път изглежда нещата наистина са на финалната права, макар поредният срок, до 30 септември, да изтече.

"Откриването на участъка ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Отсечката е напълно готова. В момента се прави измерване за сцепление, а комисията по приемане на обекта заседава, защото той трябва да бъде пуснат със съответния акт", разясни министърът. По думите му до края на месеца ще бъде пуснат и още един участък от около 3 км.

Очаквайте подробности! 

