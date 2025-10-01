Министър Георги Георгиев към студенти: Знанието и интелектуалният труд ви правят истински значими, а не популярността в социалните мрежи

„В раздираното от противоречия общество днес, повече от всякога, имаме нужда от авторитети. В тези аудитории през следващите 5 г. ще срещнете не един и двама авторитети, които ще ви учат да не робувате на авторитетите - това е част от демократичността на академизма“, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев на 430-те студенти първокурсници в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Днес в най-стария университет в България започва 133-тата учебна година.

„Преди 20 г. прекрачих прага на 272 аудитория като първокурсник. От тогава до днес се убеждавам в смисъла на знанието и в избора на науката като призвание, като един от най-достойните избори“, каза още министърът на правосъдието, който е и дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет. Той подчерта, че студентите имат щастието да им преподават водещите учени в областта на правната наука в страната, както и факта, че в почти всички над 30 законопроекта на Министерство на правосъдието, изготвени от януари досега, са участвали преподаватели от Юридическия факултет. „Значение имат не популярността в социалните мрежи, а знанието, истината и интелектуалният труд“.

„Откакто свят светува сред многото стремежи в човека е и чувството за справедливост. Има го у всеки, но на нас, юристите, се пада това чувство за справедливост да бъде претворено в дела – в съдебни актове, в нормотворчество, в ежедневната ни работа“, каза още Георгиев. Той подчерта, че причината юристите да са уважавана професия е именно отговорността и съзнанието за дълг към обществото. „Причината да бъдете уважавани няма да е само вашата диплома, а ще са изборите, поведението и постъпките ви“.

На тържествената церемония, ръководена от декана на Юридическия факултет проф. д-р Даниел Вълчев, присъстваха и конституционният съдия Янаки Стоилов, заместник-председателят на Народното събрание доц. д-р Николета Кузманова, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, магистрати и преподаватели.

По-рано министър Георгиев бе гост на откриването на новата съдебна учебна година в Националния институт на правосъдието, където тази година ще се обучават 91 кандидати за младши магистрати.