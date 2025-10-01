ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общо 600 са заявките в образователното министерств...

Мъж преби жена си в село Карлуково

Домашно насилие Снимка: pixabay

Мъж е нанесъл побой на 45-годишна жена в луковитското село Карлуково, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът е бил подаден от потърпевшата около 3:40 ч. на 1 октомври в Районното управление (РУ) на МВР в Луковит. Тя обяснила, че мъжът, с когото живеела на семейни начала, ѝ е нанесъл побой. Полицейски автопатрул е бил изпратен незабавно на адреса. На жената е оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашно насилие, а мъжът е бил напуснал къщата и установяването на местонахождението му продължава.

По случая в РУ – Луковит е започнало проверка.

