Откриха близо 4 кг канабис в Карнобат

Близо 4 кг суха тревна маса / глави и листа/, както и 21 саксии с канабисови растения, отглеждани в специално пригодено за целта помещение, са намерени и иззети днес от служители на Районно управление - Карнобат при извършено претърсване на два адреса в Карнобат, обитавани от 41 годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.

В първото жилище е открито помещение с палатка, оборудвана с вентилацията, осветителна и отоплителна системи, в която се отглеждали 21 саксии с канабисови растения с височина 60-70 см. Намерени са и множество препарати, торове и пръст, подпомагащи израстването на "реколтата".

При претърсването на двата адреса са открити общо около 4 кг. суха канабисова маса / глави и листа/. Белгиецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано в Районно управление - Карнобат е образувано досъдебно производство.