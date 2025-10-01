Обвиненият в убийство на екопътека над Смолян тормозил дълго време любимата си, отнел ѝ телефона

Заловеният за убийството на екопътека „Невястата" над Смолян Ненчо Ненчев е тормозил дълго време бившата си приятелка. Именно Д.А. е станала свидетел на тежкото престъпление, извършено от Ненчев на 21 септември 2025 г., около 20:30 ч., на разстояние от 380 метра от паркинга до параклис в местността около екопътека „Невястата", край курорта Пампорово.

Задържаният с постоянна мярка в смолянския арест уби 40-годишния Павел Христов от Ямбол с 14 удара с нож.

Срещу Ненчев се води производство за грабеж, както беше съобщено по-рано, но стана ясно, че става дума за отнетия телефон на бившата му любима, съобщиха запознати. Жената е била следена дълго време с GPS- от няколко месеца. Тя е подавала жалби срещу Ненчев в полицията, и дори е имало издадена ограничителна заповед той да не я доближава.

По време на заседанието в Окръжен съд- Смолян за постоянната мярка за задържането на Ненчев, окръжният прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ по делото, посочи, че на жертвата са нанесени 14 прободни рани с цел причиняване на фатални последици. Павел Христов е починал на място от остра кръвозагуба.

Пред разследващите Ненчев дава обяснения, които изцяло се припокриват с обвиненията. Пред полицията той признава, че е искал да отвлече Д.А. Заплашил я е с нож, че ще я убие. В себе си носел белезници, с които ѝ връзва ръцете, и ѝ казал, че е убил Христов.

За да докара колата си до паркинга при началото на екопътеката, Ненчев се отдалечава, а в този момент Д.А. успява да се скрие в гората. Жената оцелява, като се укрива в скален процеп, където прекарва цялата нощ с белезници на ръцете в студа.

Ненчев не успява да я открие и предприема дълъг планински преход. В раницата си носел няколко зарядни устройства за телефон, няколко ката дрехи, палатка, спален чувал, компас, пари – всичко необходимо, за да оцелее в планината.

48 часа след бягството му полицията го открива в района на хижа в землището на Чепеларе.