Николай Димитров: Община Несебър активно рекламира своите забележителности



Община Несебър продължава последователно да работи за популяризирането на региона като привлекателна туристическа дестинация – както в България, така и извън страната.

В началото на летния сезон рекламни материали за Несебър като част от дестинация „Южно Черноморие" бяха публикувани във влиятелното турско издание Milliyet – всекидневник със специално туристическо приложение.

Бройката на списанието „Летният полъх на Milliyet", отпечатана в 100 000 екземпляра, беше изцяло посветена на летните пътувания. В него бяха включени текстове, фотографии и рекламно съдържание, представящи Южното Черноморие и Несебър като атрактивно място за културен и морски туризъм. Milliyet е сред най-авторитетните издания в Турция, разпространявано в над 12 000 търговски обекта във всички 81 провинции на страната, със силно дигитално присъствие чрез Milliyet.com.tr и мобилното приложение Milliyet e-gazete.

Несебър и дестинация „Южно Черноморие" бяха представени и на австрийския туристически пазар чрез партньорство с Austrian Airlines и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Регионът беше рекламиран сред пътуващите австрийски туристи чрез разпространението на промоционален видеоклип

В рамките на кампания за целогодишно увеличаване на туристопотока, Община Несебър постави рекламно пано (билборд) в терминала за пристигащи на Летище Бургас – един от основните входове за чуждестранни гости на Южното Черноморие.

Рекламните дейности се реализират и в партньорство с общини от Южното Черноморие. През 2024 г. Община Несебър успешно осъществи два маркетингови проекта: „Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари" – съвместно с Община Бургас, Община Царево, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и туроператор „Балкан Холидейз Сървисис" ЕООД и „Прекрасният Несебър – Вашето място за почивка сред древни забележителности" – отново съвместно с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и туроператор Corendon International Travel B.V.

„Несебър е уникален град с древна история и огромно културно наследство, привличащо стотици хиляди туристи всяка година. Наша постоянна цел е да достигнем до повече хора от все по устойчиво разширяващата се международна и вътрешна туристическа общност и да затвърдим позициите на Южното Черноморие като предпочитана дестинация за почивка и културен туризъм,"

заяви кметът на Несебър Николай Димитров.