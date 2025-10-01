Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис е даден на съд за присвояване и безстопанственост

Окръжна прокуратура – Кърджали внесе в съда обвинителен акт срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Пред магистратите като обвиняеми за извършено престъпление ще се изправят и още трима служители на общинската администрация - бившия главен счетоводител и двама финансови контрольори. Според обвинителния акт на прокуратурата престъплението е извършено в периода от януари 2018 до януари 2019 година.

Хасан Азис е обвинен, че като общински кмет в съучастие и бившият финансист № 1 на община Кърджали за периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. Двамата ще отговарят и за безстопанственост, закото в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Единият от финансовите контрольори е предаден на съд за това, че не е положил достатъчно грижи, за да осъществи контрол на разходите по двата договора в периода от декември 2017 г. до октомври 2018 г., от което са били причинени значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева.

Обвинението срещу вторият финансов контрольор е, че през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите и така са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 24 420 лева

През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. Впоследствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките, поясниха от прокуратурата.

При разследването на случая е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол.

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка". Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Кърджали.

Хасан Азис отказа да коментира.

"Вярвам в безпристрастността на българския съд", заяви бившият кмет на Кърджали.